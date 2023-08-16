Вместе с мужем в салоне находилась его жена, которая тоже работает в полиции.

Сегодня в городе Белгород-Днестровской Одесской области правоохранитель, который был за рулем своей машины, смертельно травмировал пожилую женщину. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло 16 августа утром.

"Предварительно установлено, что правоохранитель, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, совершил наезд на женщину. Вместе с мужем в салоне была его жена, которая также является сотрудником полиции", - рассказали в управлении.

Отмечается, что 81-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась.

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Сейчас по факту ДТП с участием работников Белгород-Днестровского районного отдела полиции начато служебное расследование. Самого водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он будет помещен в изолятор временного содержания.

В то же время на время проведения служебного расследования правоохранитель и его жена отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Детективами территориального управления ГБР начато расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

ДТП с правоохранителями - подробности

Недавно в Харьковской области правоохранитель на служебном автомобиле сбил 15-летнюю девочку, которая погибла на месте происшествия. Трагедия произошла вечером на трассе "Киев-Харьков-Довжанский", в селе Песочин. Ребенок находился на пешеходном переходе. Фигурант-работник Департамента внутренней безопасности Нацпола, который в момент аварии возвращался из командировки.

Правоохранителя отстранили от исполнения обязанностей. Также сообщалось, что девочка возвращалась из Песочина домой после репетиции в театральном кружке.

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