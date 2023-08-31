По его словам, он применил оружие для защиты своей жизни.

Патрульный полицейский, который смертельно ранил человека после задержания авто, не признает себя виноватым. Сейчас в Кировском райсуде города Днепра ему избирают избирается мера пресечения.

Как сообщает "Суспильне", задержанный патрульный заявил в суде, что своей вины не признает.

"С подозрением я не соглашаюсь абсолютно", – подчеркнул он.

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По словам полицейского, он применил оружие только после того, как были применены все возможные средства, для защиты своей жизни. Некоторые СМИ сообщают, что это Евгений Звонков. Его нет в зале суда по состоянию здоровья, однако он участвует в заседании онлайн.

По информации "Суспильного", адвокат полицейского сообщила, что у ее подзащитного черепно-мозговая травма и ушиб тканей, поэтому ему требуется стационарное лечение.

Прокуратура требует избрать меру пресечения задержанному патрульному - 60 суток ареста без права внесения залога. Прокурор Артем Желиба отметил, что полицейский должен был предупредить о применении табельного оружия. В то же время адвокат Юлия Сегеда назвала подозрение относительно совершения умышленного убийства ее подзащитным необоснованным.

"Обвинять лицо в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить — даже элементарно — событие, которое умещается в 10 минут, на мой взгляд, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не является обоснованным", - сказала она.

Защитники задержанного патрульного просят суд избрать личное обязательство, домашний арест или освобождение под залог в качестве меры защиты. Полицейский также не согласен с содержанием под стражей, поскольку находится на лечении. Также он подчеркивает, что не совершал преступления, в котором его подозревают.

Дело о смерти Джумбери Силогавы после выстрела патрульного

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Днепре патрульные остановили авто Jaguar, в котором находились 38-летний Джумбери Силогава, его двое детей и 22-летняя Татьяна Патинка.

Между Силогавой, Патинкой и правоохранителями произошел спор, во время которого мужчина, как показали многочисленные видео с места, напал на сотрудников полиции.

В ответ патрульный применил оружие. Инцидент сняли на видео дети погибшего мужчины. Обоих правоохранителей отстранили. Они находятся в больнице. ГБР взялось расследовать гибель Силогавы. Также идет расследование фактов нападения на патрульных.

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