Убийство Фарион: следователи проверяют причастность новых лиц

Сейчас суд предоставил доступ к почти трем сотням мобильных номеров.

Суд предоставил доступ правоохранителям к 291 номеру мобильных операторов в рамках уголовного производства по факту умышленного убийства языковеда Ирины Фарион, сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

Почти три сотни номеров принадлежат пока неустановленным лицам. Следователи предполагают, что эти абоненты могут быть причастны к убийству Фарион. Правоохранители анализируют входящие и исходящие звонки, SMS, MMS, GPRS, переадресацию; дату и продолжительность самих звонков; идентификационные признаки конечного оборудования (абонентский, серийный, IMSI номера сим-карты, IMEI).

Кроме того, следствие исследует сведения о движении средств по всем номерам, доступ к которым предоставил суд.

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Убийство Ирины Фарион - последние новости

Как писал УНИАН, мать Вячеслава Зинченко заявила, что вина ее сына не доказана, поэтому она ожидает его освобождения. Также она вообще не понимает, на каких основаниях был арестован ее сын.

"Поэтому я даже возмущена. Тот парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощавый, у него другое лицо. Все, что сейчас происходит, эти суды - это незаконное решение", - сказала женщина.

В то же время адвокат дочери Ирины Фарион отметила, что подозреваемый несомненно был на месте преступления, ведь об этом свидетельствуют соответствующие доказательства. Поэтому, по ее словам, это противоречит заявлениям подозреваемого, что он не бывал на месте убийства.

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