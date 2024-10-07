В тот момент семья находилась на отдыхе. Василий Лицо настаивал, чтобы жена отвезла детей на море.

Дочь языковеда Ирины Фарион София Семчишин рассказала, как узнала о гибели мужа Василия Особы на фронте.

Как поделилась София в Instagram, трагическую весть с фронта ей сообщили по телефону. В этот момент женщина с детьми Эвой и Дмитрием находились на море.

София вспомнила, что муж настаивал, чтобы семья поехала на отдых. Он длился всего 1 день. Василий радовался, что дети на море, написал короткое сообщение и просил позвонить, но уже на следующий день.

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"Ты говорил едь... Теперь мы едем к тебе. Я тебе сбросила фото. И ты мне написал: "Отдохни с малышами, мое золотко, завтра набери"... Я набрала, но ты не ответил... И тут звонок... и по голосу Андрияна я все поняла и просила не говорить вслух, я не могла слышать той боли. А дальше земля ушла из-под ног", - поделилась София.

Женщина отметила, что она больше всего волновалась, как рассказать детям о том, что русские убили их папу. "Сказала папу убили м*скали. Месть будет!", - добавила София.

На фронте погиб зять Фарион

Как сообщал УНИАН, на фронте погиб украинский военный Василий Особа. Он был зятем убитой языковеда Ирины Фарион.

Депутат Львовского облсовета от "Свободы" Иосиф Сытник уточнил, что Василий Особа погиб на Северском направлении. Он был бойцом "Легиона Свободы", минометчиком, старшим солдатом 4-го батальона "Сила Свободы" Бригады НГУ "Рубеж".

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