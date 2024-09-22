В деле появились новые доказательства.

Новые доказательства по делу убийства Ирины Фарион свидетельствуют о том, что подозреваемый Вячеслав Зинченко несомненно был на месте преступления. Об этом рассказала адвокат дочери Фарион Наталья Романик в интервью "Украинским новостям".

Она отметила, что 19 сентября Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог еще на 60 суток - до 17 ноября, это связано с заявлением новых доказательств по делу.

"О продлении срока содержания под стражей, то следствие заявило новые доказательства, в частности заключение одорологической экспертизы, экспертизы запаховых следов, согласно результатам которой, Зинченко был на месте преступления с вероятностью 99,99%. Это доказательство противоречит заявлениям подозреваемого, что он не бывал на месте преступления и в совокупности с другими доказательствами создает цельную картину", - рассказала она.

Она пояснила, что одорологическая экспертиза - это один из видов биологического исследования - исследование запаховых следов.

"Оно похоже на другой вид экспертизы - исследование следов папиллярных линий (пальчиков), поскольку запаховые следы человека являются неповторимыми, как папиллярные узоры, как ДНК. Предотвращая попытки хейтеров - ботов обесценить это доказательство в глазах общества, скажу - это полноценная криминалистическая экспертиза, суть которой заключается в заборе, консервировании и лабораторной идентификации индивидуальных запахов специалистами, в специальных условиях, с помощью специальных собак-детекторов", - отметила адвокат.

Она также добавила, что в интересах стороны потерпевшей является неразглашение сведений досудебного расследования. Поэтому от дочери Фарион Софии журналисты не получат больше информации, чем считает необходимым обнародовать сторона обвинения, без ущерба для следствия.

Убийство Фарион - что известно

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице. 25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Парень не признает себя виновным и отказался давать показания.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде пребывания под стражей до 22 сентября без права внесения залога. 19 сентября этот срок был продлен еще на 60 суток - до 17 ноября.

Дочь Фарион София Лицо заявила, что будет требовать для подозреваемого в убийстве ее матери пожизненного лишения свободы.

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