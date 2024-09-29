Женщина считает, что суд докажет, что ее сын не убивал Фарион.

Мать подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион считает, что вина ее сына не доказана, поэтому она ожидает его освобождения. Об этом женщина рассказала в интервью ТСН.ua.

Елена Зинченко отметила, что ни одного прямого доказательства виновности Вячеслава Зинченко нет. По словам женщины, она вообще не понимает, на каких основаниях был арестован ее сын.

"Поэтому я даже возмущена. Тот парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощавый, у него другое лицо. Все, что сейчас происходит, эти суды - это незаконное решение", - добавила мать подозреваемого.

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Когда журналист спросил Елену, что ее сын делал во Львове во время убийства Ирины Фарион, она ответила:

"В том районе (где была убита Ирина Фарион - Ред.) его не было".

Также женщина отметила, что Вячеслав Зинченко не знал языковеда до ее убийства. Она подчеркнула, что в Днепре "мы далеки от этого".

"Если следствие будет честным и открытым, то оно докажет, что Слава невиновен. Тогда мы сможем доверять следствию, то тогда скажу, что в нашей стране есть правосудие", - заверила Елена.

Кроме того, у мать Зинченко спросили о самочувствии ее сына. Она ответила, что он чувствует себя хорошо, имеет хорошее здоровье и почти не похудел.

У женщины поинтересовались ее мнением относительно того, каким будет финал суда, на что она уверенно сказала:

"Славика отпускают, это точно".

Елена добавила, что ее сын боится за свою жизнь, ведь ему угрожал "только один человек и мы знаем, кто это". По ее словам, до ареста Вячеслав закончил первый курс университета и должен был поступать на второй по специальности "журналистика".

Убийство Ирины Фарион - что известно

Ранее адвокат дочери Фарион Софии Особы Наталья Романик заявила, что работу следствия по делу об убийстве Ирины Фарион можно оценить на 12 баллов по 12-балльной шкале. В то же время она отметила, что Зинченко не должен признавать свою вину и давать любые показания, ведь он имеет на это право.

В то же время адвокат рассказала, есть ли угроза жизни дочери Фарион Софии Особе. По ее словам, она советовала Софии "не подвергать себя опасности, но она - дочь своей мамы, она с открытым забралом воюет за свою маму".

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