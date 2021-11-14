Они заявили, что собирались снимать живописное пограничье.

Пограничники Львовского и Черновицкого отряда задержали восемь граждан Турции и троих граждан Польши, которые незаконно попали в Украину.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Вблизи границы с Польшей пограничники остановили автомобиль "Skoda". В машине, которой управлял гражданин Турции, находились шестеро его земляков, в том числе маленький ребенок. При себе у них были документы.

Иностранцы заявили, что занимаются блогерством. Они пытались убедить пограничников, что собирались снимать живописное пограничье. Впоследствии они признались, что заплатили 700 долларов водителю, чтобы доехать до приграничья, а затем планировали добраться до Германии.

Читайте такжеЕС в понедельник расширит санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса - БоррельТакже пограничники задержали трех человек без документов, которые нарушили польско-украинскую границу. Они представились туристами.

После проверки оказалось, что они граждане Польши. Они двигались по туристическому маршруту к истоку реки Сян, однако заблудились.

Еще двух граждан Турции задержали на украинско-молдавской границе. Мужчины не признавались, что направляются из Молдовы, но отметки в документах свидетельствовали об обратном. В ГПСУ считают, что иностранцы перепутали маршрут и планировали добраться до стран ЕС.

Сейчас правоохранители устанавливают детали правонарушения и составляют на задержанных документы о попытке и нарушении государственной границы.

Напомним, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларуси, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польше, Литве и Латвии. Тому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

Автор: Людмила Жерновская