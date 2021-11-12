В частности, речь идет о реадмиссии или выдворении.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что будут делать правоохранители в случае проникновения незаконных мигрантов с территории Беларуси в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко сказал во время дискуссии на тему: "Миграционное" нашествие Лукашенко: цели и информационное сопровождение гибридной агрессии против ЕС".

"Есть законные механизмы возвращения - это, конечно, реадмиссия, которая действует у нас с Беларусью. Не исключаем, что Беларусь может пойти на тот шаг, что они не будут принимать беженцев, но в дальнейшем можно применять механизмы принудительного выдворения или возвращения иностранцев или в страну, из которой они прибыли, или в страны происхождения, или в третьи страны", - сказал Демченко.

Также спикер ГПСУ сказал, что на границе "начали наращивать инженерную составляющую", но подтвердил, что по инженерной составляющей "максимально граница с Беларусью не обустроена".

По его словам, скоординированы задачи сотрудничества всех министерств, ведомств и местных органов власти для того, чтобы максимально нарастить инженерное обустройство границы.

Как сообщал УНИАН, ранее в МВД Украины сообщили, как собираются защищать границу от прорыва мигрантов с территории Беларуси.

Кризис с мигрантами из Беларуси

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находились под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов. Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

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В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО Украины принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что границу с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

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Автор: Виталий Саенко