Чрезвычайное положение начнет действовать с полуночи 10 ноября.

Сейм Литвы принял решение ввести на части территории режим чрезвычайного положения из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Чрезвычайное положение будет введено с полуночи 10 ноября и продлится месяц, сообщают LRT и err.ee.

Он будет действовать на участке границы и в пяти километрах от границы, а также в местах расселения мигрантов.

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По словам премьер-министра страны Ингриды Шимоните, чрезвычайное положение вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости. Она подчеркнула, что одни ограничения будут действовать для мигрантов, незаконно пересекших границу, другие - для жителей Литвы.

В частности, будет ограничено движение транспортных средств в пограничной зоне без разрешения пограничников, действовать запрет на въезд на эту территорию для литовцев, за исключением местных жителей, а также тех жителей, у кого на этой территории есть недвижимость и подтверждающие это документы.

На территории, где вводится чрезвычайное положение, специальные службы смогут проверять транспортные средства и людей, их вещи на предмет незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ, они смогут задерживать нарушителей закона, здесь также будет запрещено собрание.

Во время действия чрезвычайного положения мигранты, незаконно попавшие в Литву, будут ограничены в праве на переписку и телефонные разговоры, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня правительство Литвы поддержало предложение МВД о введении чрезвычайного положения и передало его на рассмотрение парламента страны.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

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Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Против Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Лукашенко уже объявил в конце мая, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - так официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций Запада против Беларуси.

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Автор: Александр Топчий