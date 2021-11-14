Под санкции попадут белорусские чиновники, авиакомпании и туристические агентства, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза.

Министры иностранных дел ЕС расширят санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель французской газете Le Journal du Dimanche, пишет Reuters.

Министры иностранных дел стран ЕС должны встретиться в понедельник.

"Мы дадим зеленый свет на расширение правовой базы наших санкций против Беларуси, чтобы ее можно было применять ко всем, кто участвует в незаконном ввозе мигрантов в эту страну", – сказал Боррелль.

По его словам, под санкции попадут авиакомпании и туристические агентства, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза. Также будут наказаны около 30 белорусских чиновников, которые причастны к миграционному кризису.

Напомним, Александр Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил отомстить любым новым санкциям, в том числе закрытием транзита газа в Европу через Беларусь.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Также эти страны усилили охрану своих границ, в частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

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Между тем, Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС – так Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

В ЕС заявили, что готовы изучить возможность введения новых санкций в ответ на миграционную гибридную атаку Лукашенко.

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Автор: Александр Топчий