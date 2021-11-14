Глава МВД отметил, что к охране границы с Беларусью военных с Востока и Юга привлекать не планируют.

В приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге после совещания по защите государственной границы, передает УП.

"Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до тех, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - сказал Монастырский.

По его словам, в настоящее время определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественных формирований по охране общественного порядка. "Именно они будут в координации защищать наш государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость", - сообщил Монастырский.

При этом он отметил, что к охране границы с Беларусью военных с Востока и Юга привлекать не планируют.

"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с Востока и Юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", - подчеркнул Монастырский.

Министр также добавил, что главный план - строительство государственной границы.

"Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие 2 года", - сказал глава МВД.

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Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находятся "уже около 16 тысяч человек - так называемых беженцев".

Данилов также отметил необходимость создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.

Напомним, 14 ноября в Луцке по поручению президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

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Автор: Александр Топчий