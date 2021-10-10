Нелегалы въезжают в Беларусь по студенческим визам, а дальше через Польшу отправляются в ЕС.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование. Причиной тому стал массовый наплыв нелегалов.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Правоохранители расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов из Беларуси в Германию через Польшу.

"Согласно информации BILD am Sonntag, немецкие власти сейчас расследуют действия Лукашенко как главного контрабандиста", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа границе Польши и Беларуси нашли тела трех человекОтмечается, что с августа из Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4 тысячи мигрантов. При этом чаще среди них больше всего молодых людей из Ирака и Сирии. Они въезжают в Беларусь по студенческим визам из Ирака, ОАЭ, Ливана, Иордании, Турции и Сирии. После чего их перевозит на участки польской границы с минимальной охраной. По данным журналистов, такое "путешествие" обходится примерно в 4 тысячи евро.

Как ранее сообщал УНИАН, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьер-министров этих стран, обнародованном 23 августа.

В этом же документе Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций относительно режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование официальным Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

29 сентября Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Автор: Анастасия Горбачева