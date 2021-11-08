Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью.
Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак на странице в Twitter.
По его словам, сейчас на польско-белорусской границе дежурят более 12 тысяч солдат.
"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы повысили готовность войск территориальной обороны. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - написал Блащак.
Тем временем Минобороны Польши опубликовало новые видео с попытками прорыва нелегалами границы со стороны Беларуси.
Как сообщал УНИАН, сегодня с территории Беларуси сотни мигрантов с рюкзаками прямо по дороге направились в сторону польской границы. Вопреки официальным заявлениям белорусского режима, беженцы находятся на территории Беларуси. Польша уже собирает экстренное совещание из-за ситуации на границе с Беларусью. Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин назвал скопление мигрантов на границе попыткой силового вторжения в Польшу.
Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе
Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.
Ранее польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.
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Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.
Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.
В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.