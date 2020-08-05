В Киеве сломанный троллейбус на ходу повредил стекло автомобиля: момент попал на видео

Автор видео возмутился техническим состоянием троллейбуса.

В Киеве сломана штанга троллейбуса повредила автомобиль, ехавший позади него.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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"Едешь такой за троллейбусом и тут бац - улетает штанга прямо в лобовое стекло. Привет "Киевпасстрансу". Разве такие троллейбусы должны курсировать по городу?", - написал автор публикации.

По его словам, инцидент произошел на улице Ильенко.

В комментариях водителю посоветовали соблюдать дистанцию, следуя за троллейбусом. "Наглядное подтверждение, что нужно держать дистанцию!", "Будет знать, как дистанцию не соблюдать", - написали авторы.

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса и ранил женщину.

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