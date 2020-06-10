В Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса и ранил женщину (фото)

Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса и ранил женщину, полиция его задержала.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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В частности, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Луговой пассажиры задержали хулигана, который повредил общественный транспорт и ранил пассажирку. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и скорая помощь.

«Пострадавшей женщине врачи оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали с ушибленной раной головы. Правоохранители установили, что правонарушитель не смог попасть в салон троллейбуса и решил прокатиться на лестнице извне. Водитель транспортного средства остановился и сделал замечание мужчине, после чего тот бросил в окно камень, разбил его и попал женщине в голову», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 29-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Оболонского управления полиции фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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