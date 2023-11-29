Малыхин на видео умудрился указать точные время и место работы ППО во время ракетной атаки 5 ноября. Это могло помочь ФСБ РФ.

В Украине задержан тиктокер-рецидивист, который "засветил" работу противовоздушной обороны во время дроновой атаки РФ на Одессу 5 ноября.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Она не назвала фамилию обвиняемого, но источники УНИАН в правоохранительных органах отмечают, что речь идет об Андрее Малыхине 1988 года рождения.

В СБУ заявляют, что мужчина снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на собственной странице в Тик-Ток.

Видео дня

"В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже за считанные минуты медиа попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что полученную информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед".

Сотрудники СБУ задержали 35-летнего одессита, который ранее отбывал наказание за кражу и ограбление.

Во время обысков в его доме обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении, расположении ВСУ, или других военных формирований).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

5 ноября из-за РФ пострадал Одесский национальный художественный музей

Вечером 5 ноября Одесский национальный художественный музей значительно пострадал из-за ракетной атаки РФ.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила 6 ноября, что во время ночной атаки по Одессе в приоритете врага была припортовая инфраструктура, располагающаяся недалеко от исторического центра города. Враг применил баллистику "Искандер-М" по Одессе и "Оникс", который оказался в исторической части города.

Она добавила, что в результате атаки в Одессе поврежден музей, жилые дома, есть пострадавшие среди мирного населения.

Гуменюк отмечала, что фактически одновременно, в течение полутора часов, враг очень мощно атаковал Одессу несколькими группами "Шахедов".

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