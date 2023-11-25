С высокой долей вероятности, была показана работа ультрасовременных систем ПВО Skynex или Skyranger в ночь на 25 ноября.

Западные СМИ слили в своем материале "запрещенные" кадры работы ПВО, которые отражали волну "черных шахедов" РФ в ночь на 25 ноября.

Генштаб и власти Украины регулярно акцентируют на том, чтобы в сеть не выкладывали подобные материалы. Однако сегодня The Sun совместно с Reuters показал фото и видео работы систем ПВО. По данным УНИАН, с высокой долей вероятности, СМИ показали в действии ультрасовременные системы Skynex или Skyranger.

Несколько таких ПВО Украина получила для обороны столицы от немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Соответствующих систем пока что нет даже на вооружении самой Германии.

Также обнародованное видео примечательно тем, что на нем впервые зафиксировано массовое применение новых типов боеприпасов для систем ПВО - зенитных осколочно-фугасных снарядов с программируемым подрывом. Также видны трассеры от старых зенитных комплексов ПВО "Гепард", но их пушки не оборудованы системами программируемого подрыва.

Россия атаковала Украину "черными шахедами"

В ночь на 25 ноября Россия запустила массированную волну дронов "Шахед" по Украине. В ВСУ сообщали, что враг использовал порядка 75 дронов. Удалось сбить 71 цель.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что для атаки на Киев враг использовал "черные" дроны. По его словам, возможно, речь идет о более модернизированных БПЛА.

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