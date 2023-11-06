В приоритете оккупантов была припортовая инфраструктура, и она очень близко с историческим центром города, внесенным в наследие ЮНЕСКО.

Во время ночной атаки по Одессе приоритете врага была припортовая инфраструктура, которая расположена недалеко от исторического центра города. Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

"Ночью была атака с использованием разнообразного оружия. Враг применил баллистику "Искандер-М" по Одессе и "Оникс", который оказался в исторической части города. Понимая, что в приоритете врага была припортовая инфраструктура, и она очень близко с историческим центром города, внесенным в наследие ЮНЕСКО. Именно поэтому ракета попала не в порт, а неподалеку, в один из кварталов города", – заявила она.

Она добавила, что в результате атаки в Одессе поврежден музей, жилые дома, есть пострадавшие среди мирного населения.

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По словам Гуменюк, фактически одновременно, в течение полутора часов, враг очень мощно атаковал Одессу несколькими группами "Шахедов".

"Есть попадание в припортовую инфраструктуру – это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, машины со сходом. Тем не менее, 15 дронов силам противовоздушной обороны удалось уничтожить", – проинформировала пресс-секретарь ОК "Юг".

Удар по Одессе 6 ноября - что известно

Ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины различными типами ракет и ударными дронами. По Одессе враг ударил предположительно"ониксом" и "Искандером-м". Попали в центр города и по законсервированному промышленному зданию, соответственно. Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, которая отнесена к наследию ЮНЕСКО.

Кроме того, оккупанты направили дроны по припортовой инфраструктуре Одессы. 15 беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны, однако попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины с сближением.

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