Террорист захватил банк и угрожает взорвать бизнес-центр в Киеве: все подробности (фото, видео)

Неизвестный требует допустить к нему СМИ, чтобы дать «некие интервью».

3 августа в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка.

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По словам замглавы МВД Геращенко, работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась внутри по собственному желанию.

Введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом.

Неизвестный требует допустить к нему СМИ, чтобы дать «некие интервью».

Представители силовых ведомств заявили, что будут вести переговоры с мужчиной, захватившим и угрожающим взорвать отделение банка в центре Киева, и по их результатам будут приняты решения.

Онлайн-трансляция

УНИАН собрал все подробности происходящего в бизнес-центре "Леонардо", где мужчина захватил заложницу.

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