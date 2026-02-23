Теракт во Львове: у подозреваемой была 18-летняя сообщница

Девушку задержали в Харькове и доставили во Львов, она дала показания.

У подозреваемой в теракте во Львове была 18-летняя сообщница, которая заманила полицейских, сообщив о якобы краже. Об этом заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Рудницкий, сообщает hromadske.

По его словам, подозреваемой "только недавно исполнилось 18 лет". Именно она позвонила на горячую линию полиции, когда другая фигурантка заложила взрывчатку и покинула место будущего теракта.

Полицейским она сказала, что по адресу, где уже лежала взрывчатка, неизвестные совершают кражу в магазине. Девушка попросила, чтобы на место выехал представитель полиции.

Так, девушку задержали в Харькове и доставили во Львов, где она уже дала показания, рассказав о своих действиях.

Теракт во Львове: последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в центре Львова прогремели взрывы, в результате которых погибла 23-летняя полицейская, а еще более 20 человек получили ранения.

Сегодня, 23 февраля, в Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ровенской области, которую подозревают в совершении этого теракта. Речь идет об аресте без права внесения залога.

По словам женщины, она не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина.

Она рассказала, что куратор вышел с ней на связь более недели назад и пообещал две тысячи долларов. Женщина сказала, что согласилась, ведь у нее были долги. Впрочем, уточнила, что если бы знала о содержимом пакета, никогда бы так не поступила.

