Второй теракт за вечер. В Днепре прогремел взрыв в райотделе полиции, - СМИ

В результате взрыва повреждено здание.

Вечером в понедельник, 23 февраля, в Днепре прогремел взрыв в райотделе полиции. Это уже второй вероятный теракт за вечер – несколько часов назад взрыв прогремел в Николаеве.

Обновлено: В Национальной полиции Украины подтвердили факт взрыва в административном здании полиции. Он прогремел в 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе города.

"В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием", – говорится в заявлении.

Правоохранители добавили, что обстоятельства инцидента выясняются. На месте работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа.

Об инциденте первым сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пабликах Днепра писали, что взрыв прогремел на левом берегу города.

Позже в сети появилось видео с последствиями взрыва. На кадрах видно, что в здании выбиты стекла. Сообщается, что взорвался неизвестный предмет в одном из кабинетов.

Теракты против полиции

Вечером 23 февраля в Николаеве прогремел взрыв на территории неработающей АЗС, которая находится рядом со зданием управления патрульной полиции в Николаевской области.

Правоохранители заявили, что взорвалось самодельное взрывное устройство. По данным прокуратуры, пострадали 5 полицейских, один человек – в тяжелом состоянии.

Накануне, ночью 22 февраля взрывы сотрясли Львов. В центре города произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Подозреваемая в совершении теракта уже задержана, ей избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Впоследствии стало известно, что у 33-летней жительницы Ривненской области была сообщница. В СБУ рассказали, что звонок на линию "102" с сообщением о якобы краже совершила 18-летняя девушка.

Напомним, что первый взрыв прогремел тогда, когда патрульные прибыли на вызов. Когда на место инцидента приехал второй экипаж, прогремел еще один взрыв.

