Теракт в Николаеве: появились новые подробности атаки против полицейских

Взрыв произошел на территории АЗС, расположенной вблизи административного здания.

В Николаеве вечером 23 февраля произошел новый теракт против полицейских. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Травмированы пять правоохранителей, один из них – в тяжелом состоянии.

"По оперативной информации, сегодня в 18:20 в г. Николаеве на территории неработающей АЗС, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции в Николаевской области, произошел взрыв самодельного взрывного устройства", – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что на территории заправки в то время находились сотрудники патрульной полиции, которые приехали на пересменку.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства взрыва.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Теракты против полиции

Глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский считает, что теракт в Николаеве и недавняя атака против полицейских во Львове не являются совпадением. По его словам, враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства.

"Рассматриваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", – заявил он.

Отметим, что ночью 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. В городе произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Более 20 человек пострадали, часть – в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Позже была задержана 33-летняя женщина, жительница Ривненской области. 23 февраля подозреваемой в совершении теракта во Львове избрали меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

