Теракт во Львове: подозреваемой избрали меру пресечения

Женщина заявила, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере.

В Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ривненской области, которую подозревают в совершении теракта. Речь идет об аресте без права внесения залога.

Как сообщает "Суспільне Львів", по данным следствия, она изготовила и установила взрывные устройства в центре Львова, в результате чего погибла полицейская и были травмированы 25 человек.

Отмечается, что подозреваемая выразила соболезнования семье погибшей и раненым. Она заявила, что не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина.

По ее словам, куратор вышел с ней на связь более недели назад и пообещал две тысячи долларов. Она сказала, что согласилась, потому что имела долги. Впрочем, уточнила, что если бы знала о содержимом пакета, никогда бы так не поступила.

Прокурор и следователь призвали суд избрать подозреваемой самую строгую меру пресечения. Галицкий райсуд Львова удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемую арестовали без права внесения залога до 22 апреля.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший гибель человека, и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

На видео, которое публикует ТСН, женщина плачет, когда у нее спрашивают о погибшей и раненых в результате теракта.

Она, в частности, говорит, что "сделала бы все, чтобы повернуть время вспять".

"Если бы я знала об этих последствиях, я бы это ни делала никогда", – сказала она.

Теракт во Львове

Как сообщал УНИАН, ночью 22 февраля в центре Львова прогремели сильные взрывы. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что здание, в котором произошел взрыв, не является жилым. Мощной взрывной волной в соседних домах выбило окна.

Впоследствии стало известно, что в результате взрывов погибла 23-летняя полицейская, еще более двух десятков человек получили ранения.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что правоохранители квалифицировали взрыв как террористический акт. Предварительно было установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства.

Позже 33-летней жительнице Костополя Ривненской области было сообщено о подозрении в совершении теракта, повлекшего гибель человека.

