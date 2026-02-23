Исполнительнице теракта во Львове сообщили о подозрении, - Офис генпрокурора

В ведомстве отметили, что во время обысков у подозреваемой изъяли доказательства противоправной деятельности.

33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, сообщает в Telegram Офис генерального прокурора Украины.

В сообщении отмечается, что также женщину обвиняют в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ведомство добавило, что есть объективные доказательства, указывающие на то, что именно это лицо совершило преступление.

"Подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанной теракта, унесшего жизнь 23-летней полицейской и приведшего к ранению еще более 20 человек", - отметил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Маркив.

В Офисе генпрокурора сообщили, что с задержанной продолжаются следственные действия, а также по месту ее жительства и пребывания проведены обыски.

"Изъяты доказательства противоправной деятельности", - указано в заявлении ведомства.

Кроме того, следственные действия проводятся при участии прокуроров, которые координируют ход расследования.

"Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Теракт во Львове: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что прокуратура Львовской области сообщила, что в ночь на воскресенье, 22 февраля, в 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина. На место происшествия отправились патрульные, и как только экипаж прибыл, раздался взрыв. Более того, когда прибыл второй экипаж полиции, произошел еще один взрыв. В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 258 УК Украины - террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

Также мы писали, что министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что вероятную исполнительницу теракта во Львове задержали в одном из райцентров около 10:20 в воскресенье, 22 февраля. В Офисе генпрокурора сообщили, что женщина является гражданкой Украины. Первый заместитель начальника СБУ во Львовской области Алексей Голобородько добавил, что полицейские работают над тем, чтобы установить круг всех причастных к теракту.

