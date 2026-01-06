Киев мощно засыпает снегом: людей просят быть осторожными (видео)

В столице днем будет мокрый снег, дождь и туман.

Киев мощно засыпает снегом, в связи с чем водителей и пешеходов просят быть осмотрительными на дорогах.

Как отмечает Киевская городская государственная администрация, согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 6 января, в Киеве облачно, днем мокрый снег и дождь, туман, гололед, на дорогах - гололедица. Температура днем 0...-2 градуса мороза.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", - подчеркнули в КГГА.

Видео дня

Также отмечается, что с ночи 264 единицы спецтехники "Киевавтодора" работают на улицах города. В первую очередь очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы.

Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности и пешеходные переходы.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что сегодня, 6 января, в Украине ожидаются сложные погодные условия с осадками и ветром. Днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов". Соответственно, снег начнет переходить в дождь, опасным может быть гололед.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве 6 января неприятный ветер со скоростью до 7-12 метров в секунду усилит ощущение холода.

