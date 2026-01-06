Звезда группы Go_A откровенно заговорила об отношениях: 'Есть любимый человек'

Екатерина подчеркнула, что чувствует себя хорошо с избранником.

Известная украинская певица и фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко, которая сейчас выступает как сольная артистка Monokate, впервые рассказала об отношениях с избранником.

Отметим, что исполнительница редко говорит о своей личной жизни. Но на днях все же сделала исключение, и призналась, что ее сердце сейчас занято.

"Я как-то никогда не говорила о личной жизни. Честно говоря, личная жизнь - она же на то и личная, чтобы держать ее при себе. Сейчас у меня все стабильно хорошо", - подчеркнула Екатерина в проекте "Тур зірками".

Видео дня

Павленко не стала рассказывать подробности, как зовут ее любимого человека и где они познакомились. И также добавила, что не может точно сказать, сколько они уже вместе.

"Конечно, рядом есть любимый человек. Не знаю, от какого момента считать, сколько мы вместе", - отметила артистка.

Напомним, ранее стало известно, что Николь Кидман приписывают роман с голливудским актером после скандального развода. Они знакомы друг с другом уже много лет, однако этот мужчина не одинок.

Вас также могут заинтересовать новости: