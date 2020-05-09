В Одессе герб города раскрасили в цвета "георгиевской ленты" – активисты это исправили (фото)

Герб Одессы неизвестные раскрасили в черный и оранжевый цвета, превратив в запрещенную на Украине символику - «георгиевскую» ленту.

В Одессе неизвестные раскрасили в цвета запрещенной символики изображение на стеле с гербом города.

Сегодня в социальных сетях появилось сообщение о том, что на многометровой стеле, которая находится при въезде в международный аэропорт «Одесса», появилось большое изображение «георгиевской» ленты.

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На стеле, которую видно издалека, - герб Одессы на фоне голубой волнистой полосы, подразумевающей Черное море, на берегу которого находится город, неизвестные раскрасили «волны» в черный и оранжевый цвета, превратив «море» в запрещенную в Украине символику.

Проукраинские активисты узнали об этом и перекрасили «волну» в цвета Государственного флага Украины – синий и желтый.

Как отметил общественник Демьян Ганул, когда они закрашивали запрещенную символику, к стеле прибыла полиция и представители коммунальных служб, заявившие, что восстановят изображение в первоначальном виде.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

При почитании памяти павших в годы Второй мировой войны отменено использование советской символики. Вместо этого официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая, является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.