Загадочная рукопись Войнича может оказаться средневековым шифром: ученые ошеломлены

Новое исследование предлагает свежий взгляд на одну из самых давних загадок истории: рукопись Войнича.

Долгое время считавшаяся самой загадочной книгой в мире, рукопись Войнича, датируемая началом XV века, наполнена неизвестным шрифтом и странными иллюстрациями растений, астрологических диаграмм, замков и человеческих фигур.

Несмотря на длительные исследования, никто из ученых убедительно не объяснил, кто ее написал, о чем в ней говорится и имеет ли вообще ее текст какой-либо смысл, пишет Archaeologymag.

Недавнее исследование тоже не претендует на разгадку тайны, но показывает, что рукопись могла быть создана шрифтом который был в пределах возможностей средневековых технологий. Работу провел научный журналист Майкл Грешко.

В результате был предложен метод, получивший название "шифр Найббе", название которого происходит от средневековой итальянской карточной игры. Вместо расшифровки рукописи, шифр идет в противоположном направлении: он берет обычный латинский или итальянский текст и преобразует его в последовательности глифов, очень похожих на текст Войнича. Это достигается путем разбивки непрерывного текста на короткие группы букв, а затем их замены с использованием структурированных таблиц, с элементами случайности, введенными с помощью таких инструментов, как игральные кости и игральные карты - предметов, широко доступных в Европе XV века.

Новое исследование предполагает, что таинственная рукопись Войнича может быть средневековым шифром.

Примененный к различным образцам текстов, шифр Найббе выдает результаты, которые отвечают многим ключевым свойствам рукописи Войнича: частоте символов, типичной длине "слов" и определенным позиционным закономерностям, которые давно ставили ученых в тупик.

Более того, метод сохраняет фрагменты исходной лингвистической структуры в виде коротких последовательностей букв, хотя ни один глиф не соответствует последовательно ни одной букве текста.

Результаты показывают, что давно обсуждаемая "гипотеза о шифре" остается жизнеспособной. Исследование одновременно ограничивает представление о том, как мог бы выглядеть такой шифр: любая реальная система, лежащая в основе рукописи, была очень сложной и совершенно не похожа на обычные шифры замены.

Исследование также допускает конкурирующие интерпретации, утверждая, что текст показывает систему, неизвестный язык или даже сложную подделку.

Ранее сообщалось, что ученые назвали 7 древних языков, которые до сих пор не расшифрованы. Они отмечали, что главным фактором в расшифровке языка является возможность его отнесения к известной языковой семье. И именно эти 7 языков не относятся к какой-либо языковой системе.

