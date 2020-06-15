Дело Стерненко: ГБР проведет расследование по факту применения силы полицейскими возле суда

Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненку.

По факту применения полицейскими силы при задержании активистов возле здания Шевченковского райсуда в Киеве назначено служебное расследование.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"По факту применения силы полицейскими при задержании правонарушителей возле суда в Киеве назначено служебное расследование. Все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненко.

В 2018 году на Стерненко были совершены три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности, с участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила достоверность версии об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

12 июня поздно вечером заседание суда по избранию Стерненко меры пресечения перенесли на 15 июня.

Следователь СБУ просит суд избрать Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Сегодня, 15 июня, во время очередного обострения ситуации возле суда полицейские спецназовцы начали выдергивать из толпы и задерживать активистов. В это вмешались народные депутаты, чтобы освободить задержанных, в частности Роман Лозинский. Он увидел, как полицейские тянут девушку за оцепление. Депутат попытался пройти через это оцепление, чтобы разобраться, что произошло. Однако его не пустили, несмотря на то, что он показал удостоверение народного депутата.

Лозинского правоохранители начали толкать локтями и бить шлемами. Также депутату порвали футболку и поцарапали лицо.

По оценкам Лозинского, задержаны 5 человек, среди них один из активистов Николай Выговский.

Фотографам удалось зафиксировать, как одного из задержанных полицейские бьют ногами во дворе суда, за полицейскими машинами.

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