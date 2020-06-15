Суд на Стерненко: правоохранители задержали пятерых человек (фото)
Правоохранители задержали пятерых человек возле Шевченковского районного суда города Киева, где рассматривается избрание меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
"Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским во время задержания правонарушителя и нецензурно выражались", - заявили в ведомстве.
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В МВД уточнили, что событие произошло во время акции возле здания суда. Во время попытки задержания произошла потасовка.
"Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действиям", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 12 июня поздно вечером заседание суда по избранию Стерненко меры пресечения перенесли на 15 июня.
Следователь СБУ просит суд избрать Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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