Суд над Стерненко - полиция порвала одежду и поцарапала лицо нардепу Лозинскому (фото)

По словам Лозинского, полиция задержала около пяти активистов, которые пришли в суд поддержать Стерненко.

Под Шевченковским районным судом Киева, который избирает меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненко, полицейские порвали одежду и поцарапали лицо народному депутату Роману Лозинскому.

Как передает корреспондент УНИАН, во время очередного обострения ситуации возле суд полицейские спецназовцы начали выдергивать из толпы и задерживать активистов.

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В это вмешались народные депутаты, чтобы освободить задержанных, в частности Лозинский. Он увидел, как полицейские тянут девушку за оцепления. Депутат попытался пройти через оцепление, чтобы разобраться, что произошло. Однако его не пустили, несмотря на то, что он показал удостоверение народного депутата.

Лозинского правоохранители начали толкать локтями и бить шлемами. Также депутату порвали футболку и поцарапали лицо.

Лозинский заявил, что прямо сейчас напишет заявление о преступлении - препятствование работе народного депутата.

Также он добавил, что, по его оценкам, задержано около 5 человек, среди них один из активистов Николай Выговский.

Фотографам удалось зафиксировать, как одного из задержанных полицейские бьют ногами во дворе суда, за полицейскими машинами.

Между тем заседание суда продолжается. Взять на поруки Стерненко согласились ряд нынешних и бывших чиновников. Это, в частности действующие народные депутаты Михаил Бондарь, Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Ольга Стефанишина, Роман Костенко, Вера Рудик, а также бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и народный депутат восьмого созыва Андрей Тетерук.

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Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности, с участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила достоверность версии об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

12 июня поздно вечером заседание суда по избранию Стерненко меры пресечения перенесли на 15 июня.

Следователь СБУ просит суд избрать Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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