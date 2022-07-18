Суд без альтернативы внесения залога арестовал киевлянку, которая передавала врагу координаты для ракетных ударов по столице.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Сегодня по ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал самую строгую меру пресечения киевлянке, которая передавала врагу координаты для ракетных ударов по столице. Суд согласился с позицией прокурора и отправил подозреваемую под стражу на 2 месяца, без залога", - отметила она.
По данным следствия, с марта женщина собирала информацию о расположении в г. Киеве военной техники, блокпостов теробороны, объектов критической и гражданской инфраструктуры.
Собранные данные, фото этих объектов (сделанные ею собственноручно) и координаты их расположения подозреваемая отправляла своим кураторам из рф через программы-мессенджеры.
Стоит указать, что действовала она очень осторожно, четко следуя инструкциям.
Задержанной сообщено о подозрении в государственной измене. Следователи тем временем тщательно анализируют изъятые в ее доме носители информации.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, в пресс-службе столичной прокуратуры проинформировали о разоблачении киевлянки, которая передавала врагу координаты для ракетных ударов по городу. Ей было сообщено о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
С марта по июнь жительница Киева по заданию представителей спецслужб РФ собирала информацию о местах расположения военной техники ВСУ, блокпостов теробороны, объектов критической инфраструктуры, гражданских и военных объектов в г. Киеве и Киевской области.
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