Впрочем, силы ПВО уже начали гораздо лучше работать.

У Украины пока нет возможности сбивать большое количество ракет, выпущенных Россией одновременно.

Об этом советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил в эфире "FreeДом".

"Мы на самом деле начали гораздо лучше работать, чем в начале войны. То, что мы видим по количеству сбитых ракет, - это тому подтверждение. Но, когда одновременно вылетают десятки ракет, у нас, к сожалению, нет возможности, чтобы сбивать все ракеты, выпущенные из Российской Федерации. К сожалению, это пока нам не под силу", - сказал он.

Как писал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленський подчеркивал, что Украине нужна современная противоракетная и противовоздушная оборона, которые имеют страны НАТО.

"Предоставив их нам, вы можете полностью сломать тактику России по уничтожению городов и террору против гражданского населения Украины. Это фундаментальная вещь. Расстояние от Киева до Мадрида меньше, чем дальность ракет, которые применяются сегодня против нас. Разве может одно государство ответить на такую угрозу без помощи партнеров? Вы можете оказать эту помощь. И мы благодарны за ту помощь, которую вы уже оказали", - сказал президент, обращаясь к западным партнерам.

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