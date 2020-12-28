Из-за гонок в городе образовались масштабные транспортные заторы.

В Одессе полиция пресекла проведение незаконных гонок, на которые собрались сотни автомобилистов.

Читайте такжеВ Одессе пьяный водитель устроил гонки с полицией и врезался в подъезд многоэтажки (видео)Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, вчера вечером в полицию поступали сообщения о нарушении режима тишины и блокировки улично-дорожной сети возле международного аэропорта "Одесса".

Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили группу водителей, устроивших гонки. "Инспекторы предупредили о недопущении нарушений правил дорожного движения и невозможности их проведения в указанном месте. Однако это не остановило нарушителей. Запрет проводить гонки только возмутил автолюбителей, и они решили перенести соревнования в самый центр города - на Привокзальную площадь", - сообщили в управлении.

Отмечается, что организаторы мероприятия перекрыли движение транспорта, что привело к масштабным заторам в центральной части города.

В частности, водители расположили свои автомобили в месте, где стоянка и остановка запрещена, а зрители-пешеходы стояли посреди проезжей части, подвергая себя и других участников дорожного движения опасности.

Также участники незаконного мероприятия включили громкую музыку, чем нарушили общественный порядок и спокойствие граждан.

По данным пресс-службы, патрульные полицейские предложили участникам гонки разойтись, на что организаторы мероприятия отреагировали агрессивно: ругались, толкались и вели себя вызывающе. Инспекторам пришлось применить физическую силу и спецсредства, чтобы прекратить нарушение общественного порядка и задержать нарушителей.

"Организаторов блокирования движения доставили в отделение полиции и передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий", - добавили в управлении.

В свою очередь, в автоклубе "The Most" заявили, что обращались к руководству города с тем, что собираются провести гонки, но якобы за последующие три месяца не получили ответ.

Тем не менее клуб решил провести свое мероприятие, на которое прибыли участники, в том числе из Киева и Николаева. Вчера, 26 декабря, ближе к вечеру автолюбители узнали, что место проведения гонок перекрывается спецтехникой "под предлогом уборки территории" и охраняется экипажами полиции.

Отмечается, что на мероприятие прибыли сотни людей, что специально движение не блокировали, а перекрытие "произошло абсолютно спонтанно, как и любое ДТП, которое происходит на улицах города".

Также организаторы гонок призывают местные власти совместно искать пути развития автоспорта в Одессе.

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Автор: Лариса Козовая