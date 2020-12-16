Протестующие сегодня не намерены расходиться.

Утром 16 декабря на Майдане Незалежности находятся около 200 активистов движения #saveФОП. Им все же удалось поставить на площади несколько палаток.

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Об этом сообщается в Telegram-канале «Сегодня». Отмечается, что правоохранителей в центре столицы сейчас больше, чем самих митингующих. Они практически окружили Майдан

Как сообщается в сюжете ТСН, несколько сотен митингующих оставались на Майдане незалежности до глубокой ночи. Все это время там дежурит полиция.

«ФОПовцы» заявили, что не намерены расходиться. Наоборот – сегодня они продолжат акцию и хотят собрать еще больше людей.

Протест ФОПов: что произошло

Утром 15 декабря в правительственном квартале началась акция движения #saveФОП, которая выступает за интересы малого и микробизнеса. Протестующие требовали сохранения упрощенной системы налогообложения и выступали против возможного локдауна.

Около 13:00 участники акции, организованная движением "SaveФОП", спустились от здания Верховной Рады на Майдан Незалежности и перекрыли Крещатик.

Днем протестующие попытались установить на майдане палатки, но полиция им помешала. Произошли стычки, в которых пострадали как полицейские, так и митингующие.

Вечером правоохранители снесли более десяти палаток, установленных участниками акции в поддержку малых и средних предпринимателей "SaveФОП" на Майдане Незалежности в Киеве, произошло еще одно столкновение.

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Автор: Дмитрий Захаров