Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, где именно произошло покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.
"Я вас немного дезинформировал относительно того, где именно произошло покушение: это было между Ходосовкой и Лесниками (Обуховского района Киевской области – УНИАН). То есть, на выезде из его дома, из леса. Были выстрелы автоматического оружия. Кажется, 10... отверстий от пуль. И потом водитель ехал на большой скорости, остановился уже возле "Мегамаркета", где его уже госпитализировали", - рассказал Арахамия.
Покушение на Шефира: что известно
Читайте такжеВ СБУ прокомментировали покушение на жизнь соратника ЗеленскогоКак сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, в Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен его водитель.
Полиция ввела операцию "Сирена" по области и ищет нападавших.
При совершении покушения на Шефира было выпущено более 10 пуль.