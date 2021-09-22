Неизвестные стреляли по автомобилю первого помощника президента на выезде из его дома.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, где именно произошло покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"Я вас немного дезинформировал относительно того, где именно произошло покушение: это было между Ходосовкой и Лесниками (Обуховского района Киевской области – УНИАН). То есть, на выезде из его дома, из леса. Были выстрелы автоматического оружия. Кажется, 10... отверстий от пуль. И потом водитель ехал на большой скорости, остановился уже возле "Мегамаркета", где его уже госпитализировали", - рассказал Арахамия.

Покушение на Шефира: что известно

Читайте такжеВ СБУ прокомментировали покушение на жизнь соратника ЗеленскогоКак сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, в Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен его водитель.

Полиция ввела операцию "Сирена" по области и ищет нападавших.

При совершении покушения на Шефира было выпущено более 10 пуль.

Автор: Таня Поляковская