В прифронтовой Николаев, жители которого уже третью неделю страдают от отсутствия централизованного водоснабжения, доставлено 22 тонны бутилированной питьевой воды.

Об этом рассказал депутат Верховной Рады из группы "Партия "За майбутнє" Иван Чайковский.

Это стало возможным благодаря слаженной работе благотворительных фондов из разных регионов Украины - "Только вместе" Игоря Палицы (Волынь), "Покрова" Ивана Чайковского (Тернопольщина) и "Придунавье" Анатолия Урбанского (Одесская область), а также при посредничестве народного депутата из Николаевщины Александра Гайду.

"Наша команда на Тернопольщине с первых дней российского вторжения приняла для себя решение помогать не только тем, чем можем, но и там, где в этом больше всего нуждаются. Когда вся Украина помогала Николаеву добыть воду, мы включились также и 22 тонны питьевой воды было доставлено николаевцам при посредничестве коллег-депутатов Анатолия Урбанского и Александра Гайду. Такое сотрудничество и взаимодействие позволяет нам всем быть в нужное время в нужном месте", - отметил Иван Чайковский.

По его словам, логистику, топливо и организационные расходы обеспечил благотворительный Фонд Игоря Палицы "Только вместе", который за два месяца отправил пострадавшим регионам 40 фур с 800 тоннами гуманитарной помощи, и закупил технику и амуницию для военных более чем на 12 млн гривень.