Городской голова призвал жителей города держаться подальше от окон и не забывать о правиле двух стен.

В Николаеве раздаются взрывы, враг применил кассетные снаряды.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич около 22: 00.

"Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды", – написал он.

Мэр призвал жителей города держаться подальше от окон и не забывать о правиле двух стен.

Как сообщали в командовании "Юг", на юге Украины сохраняется стабильно напряженная ситуация. В частности, рашисты гатят по Николаевщине "Смерчами", пытаясь разрушить областной центр региона и его инфраструктуру.

В то же время на Херсонщине рашисты сбивают своими средствами ПВО свои же ракеты. Такие провокации оккупанты устраивают для того, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах.

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