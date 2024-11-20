Власти уверяют, что ничего страшного не случилось.

Странный гул, который сегодня напугал жителей Киева, не связан с боевыми действиями и является следствием технологического процесса на одном из предприятий. Об этом сообщает официальный портал Киева.

"Технологический шум в Киеве связан с работой крупного теплоисточника на правом берегу города. Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании", - сообщает городская власть.

Более подробную информацию в пресс-службе раскрывать отказались "из соображений безопасности", но заверили, что ситуация "никоим образом не несет угрозы или рисков", а является "контролируемым производственным процессом".

Видео дня

Между тем в столичных пабликах не видят необходимости в подобной секретности и прямо сообщают, что громкий гул вызван сбросом пара на одной из столичных теплоэлектроцентралей.

Стоит добавить, что такой громкий гул от оборудования ТЭЦ пугает киевлян с определенной регулярностью. В частности столичные паблики сообщали об аналогичном случае всего месяц назад.

Ситуация с энергетикой в столице: последние новости

Как писал УНИАН, после последнего ракетного обстрела в Киеве были введены стабилизационные отключения света с 06:00 до 22:00.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщил, что в результате российского обстрела в столице и области не было поражено ни одного энергетического объекта. Однако, поскольку Киев является частью общей энергосистемы страны, пришлось ввести графики отключений - ведь в общей системе есть дефицит генерации.

Вас также могут заинтересовать новости: