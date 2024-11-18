Температура воздуха не помешает восстановлению, все зависит от скорости ремонтов.

В Киеве и Киевской области завтра-послезавтра возможна отмена графиков отключения электроэнергии. Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, столица и Киевская область не являются отдельными подсистемами энергетики Украины, а являются частью единой сети. Поэтому в системе есть дефицит электроэнергии, хотя в Киеве и области нет поражений критических объектов.

"Мы часть сети, и в этой сети есть недостаток электроэнергии. Она небольшая, но сегодня, скорее всего, графики отключений еще будут работать так, как это определено. А вот завтра-послезавтра, скорее всего, можно будет надеяться или на полную отмену этих графиков, или на сокращение их, например, до одной очереди. Посмотрим, но похоже, что энергетики справятся", - сказал Рябцев.

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Эксперт также отметил, что температура воздуха в ближайшие дни существенно восстановление не задержит, а все будет зависеть именно от скорости ремонтных работ.

Отключение света в Украине - последние новости

С 18 ноября в столице и по всей Украине запланированы стабилизационные отключения света с 6:00 до 22:00 часов. Причиной временного возвращения ограничений является повреждение энергообъектов во время последней массированной ракетно-дроновой атаки.

Генеральный директор энергопоставщика Сергей Коваленко сообщил, что у жителей Киева и Днепропетровской области будет график фактических отключений по адресу.

Утром 18 ноября в некоторых областях Украины временно отменили графики отключений света.

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