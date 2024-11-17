В приложении указано, что они будут действовать с утра и до позднего вечера.

В Киеве и по всей Украине с понедельника, 18 ноября 2024 года, запланированы стабилизационные отключения света с 06:00 до 22:00. Об этом свидетельствует соответствующая информация в приложении "Киев Цифровой". Также об этом официально сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

"С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Причина временного возвращения ограничений - повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки. Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в публикации.

Кроме того, "Укрэнерго" просит украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

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Другие новости об отключениях света

Ранее УНИАН сообщал, что эксперт оценил, смогут ли регионы Украины пройти осенне-зимний период без отключений света.

Кроме того, зимой отключения света могут длиться до 12 часов. "Если зима будет теплой и среднесуточная температура не будет падать ниже нуля, то отключения если и будут, то только в пиковые часы. При температуре ниже нуля отключения будут длиться от 8 до 12 часов в сутки", - отметил эксперт.

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