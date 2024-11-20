Этих атак даже может быть больше, если Россия будет запускать меньшее количество ракет во время каждой атаки.

Россия до 20 января, до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, может осуществить еще 5 масштабных ракетных атак. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в эфире Радио NV.

В частности, эксперт прокомментировал информацию, что Россия якобы готовит для удара межконтинентальную стратегическую баллистическую ракету РС-26 "Рубеж". Мусиенко напомнил, что полномасштабное российское вторжение продолжается и украинцы являются свидетелями российского ракетного террора.

"В июле 2024 года была масштабная атака с задействованием стратегической авиации - самолетов Ту-95. После этого была атака 17 ноября. Тоже была атака 26 августа, но не массированная - все же уровня ниже среднего по количеству ракет. Это я к тому, что враг использовал это время, чтобы накапливать соответствующие ракеты", - отметил Мусиенко.

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По его мнению, сейчас российский диктатор Владимир Путин будет использовать любые возможности для того, чтобы до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа показать, что обладает теми силами, которые "способны разрушать Украину и погрузить во мрак".

"Путин хочет создать картинку такой вроде бы, казалось, безысходности - тотального доминирования России в воздухе, на поле боя для того, чтобы версии о том, что российские условия должны быть рассмотрены как одни из основных, непосредственно, во время переговоров, были доминирующими", - подчеркнул Мусиенко.

В этой связи, сейчас существуют риски, что до 20 января Россия будет наносить ракетные удары. Анализируя предыдущие атаки, эксперт предполагает, что может быть максимум еще четыре-пять масштабных атак. Но если россияне будут атаковать меньшим количеством ракет, то этих атак может быть несколько больше.

"То есть, в принципе, как на сезон, на зиму, Россия столько накапливала и в 2023 году, и даже в 2022 году было больше", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что ранее военные и президент предупреждали, что растут такие риски и что Украине надо больше систем ПВО.

"Я думаю, что лучшей реакцией наших партнеров, было бы не просто предупреждение собственных граждан (заявление посольства США о закрытии 20 января - УНИАН), а ускорение выполнения решения Вашингтонского саммита этого года о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО, тех же "Петриотов" и других средств, чтобы мы могли эффективнее защищаться от российского ракетного террора", - сказал Мусиенко.

Угроза ракетной атаки

Как сообщал УНИАН, из-за возможной массированной атаки РФ в Киеве сегодня, 20 ноября, не будут работать посольства США, Испании, Италии и Греции.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко отмечал, что Россия сделала значительный запас ракет для серии обстрелов Украины. Речь идет о различных типах ракет, в частности баллистических и крылатых.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что Российская Федерация пытается реализовать стратегии для повторных ракетных обстрелов Украины.

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