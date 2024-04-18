Он занимался заключением договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в финансировании Росгвардии во временно захваченном Крыму.

По материалам дела, мужчина отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, он занимался заключением договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму, сообщают в пресс-центре СБУ.

В спецслужбе проинформировали, что таким образом всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона рублей. Назначение платежей - предоставление "услуг военизированной охраны" объектов народного депутата на территории полуострова.

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Что известно о деле Шуфрича

Как сообщал УНИАН, в начале февраля нардеп получил подозрение по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Во время обысков в офисах аффилированных с ним коммерческих структур и помещениях фигурантов в Киеве нашли документацию, печати и другие вещественные доказательства. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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