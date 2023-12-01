Они "разгоняли" московские "тезисы" относительно "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике.

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, который скрывается в России, причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу Кремля.

При этом отмечает, что Сивкович привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, среди них, в частности, народный депутат Украины Нестор Шуфрич, который подозревается в государственной измене.

"Именно он (речь идет о Шуфриче – УНИАН) был одним из основных "спикеров", который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий", - сообщает СБУ.

Видео дня

В украинской спецслужбе установили, что приспешники Сивковича "разгоняли" фейковые сообщения о внутренней ситуации в Украине, а также московские "тезисы" относительно "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике.

"Таким образом Кремль пытался максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения РФ и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами", - сообщает СБУ.

Отмечается, что Сивкович, чтобы избежать правосудия в 2014 году за попытки силового разгона Майдана, уехал в Москву, где начал организовывать массированные информдиверсии против государственной безопасности Украины. Это он делал по указанию кадровых сотрудников 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили Сивковичу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ напомнили, что ранее действия Сивковича были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

"Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - сообщает украинская спецслужба.

Дело Шуфрича - главные новости

15 сентября Служба безопасности Украины пришла из обысками к народному депутату Нестору Шуфричу. Впоследствии в СБУ сообщили, что он получил подозрение в государственной измене. Сообщалось, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ. В частности, у него нашли документ со схемой автономии для Донетчины и Луганщины, подписанный как самим Шуфричем, так и кумом Путина Виктором Медведчуком.

Впоследствии суд избрал Шуфричу меру пресечения-содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: