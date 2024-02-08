Нардеп платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей недвижимости на территории временно оккупированного Крыма.

Служба безопасности совместно с офисом Генерального прокурора и ГБР собрала новые доказательства антиукраинской деятельности народного депутата Нестора Шуфрича, который уже подозревается в государственной измене.

Как сообщает СБУ, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно захваченном Крыму. В частности, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Всего за три месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей.

Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз. Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".

Видео дня

По данным следствия, эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича. Впоследствии фигуранты организовали подписание договора со структурами Росгвардии на "охрану" объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводилось на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей.

Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, платя налоги и сборы.

Во время обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и помещениях фигурантов в Киеве выявлена документация, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности и ГБР сообщили Шуфричу и его юристу о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" Уголовного кодекса Украины.

Дело Шуфрича - главные новости

Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене в сентябре 2023 года. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

В СБУ сообщили, что правоохранители собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности Шуфрича. Материалы расследования свидетельствуют, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине".

В СБУ напомнили, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для осуществления подрывной деятельности против Украины. Отмечается, что именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого подозревают в государственной измене и которого задерживал лично глава Службы безопасности Василий Малюк.

Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере.

Правоохранители сообщили, что по местам проживания Шуфрича и у его близкого окружения проведены обыски.

15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Шуфричу меру пресечения в виде ареста. Согласно решению суда, избранная нардепу мера пресечения не предусматривает альтернативы в виде залога.

Вас также могут заинтересовать новости: