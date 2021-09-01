Девушка получила травмы, ее госпитализировали.

В Киеве 1 сентября не обошлось без ДТП, на День знаний возле КНУ имени Шевченко сбили студентку. Девушка, судя по всему, сильно спешила на учебу, поэтому и перебегала через дорогу.

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua, очевидцы ДТП поделились видео с моментом аварии.

Инцидент произошел на бульваре Тараса Шевченко, рядом со столичным вузом. Девушка в розовом костюме пыталась перебежать дорогу и, видимо, не заметила приближающийся автомобиль. В итоге студентка "зацепилась" за бок машины Toyota и сильно ударилась о зеркало.

"Получила множественные травмы, госпитализирована бригадой скорой. Предварительно, жить будет. Скорая ехала дольше, чем могла", - указано в сообщении от очевидцев.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве родители "потеряли" машинку с ребенком на эскалаторе, жуткий инцидент попал на видео.

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Автор: Полина Кузенко