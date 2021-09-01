ЧП произошло в одном из столичных супермаркетов, но, к счастью, завершилось без последствий.

В одном из столичных строительных супермаркетов из-за оплошности родителей едва не пострадал их малолетний ребенок.

Соответствующее видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"ЧП в Киеве в Эпицентре: родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. К счастью, внизу коляску словил мужчина. Спасибо! Родители, бдите детей", - идет речь в публикации.

Другие подробности инцидента пока неизвестны. В комментариях многие пользователи допустили, что родители ребенка отвлеклись на телефон и не заметили, что он покатился вниз.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе служба по делам детей забрала 9-летнего сына у женщины, которая превратила квартиру в свалку. Ребенка передали отцу.

Ранее также сообщалось, как отважная американка голыми руками спасла своего малолетнего сына, на которого напала пума во дворе их частного дома.

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Автор: Юрий Годован