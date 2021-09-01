В среднем цена на цветы в Киеве подскочила на 20-30 гривен.

Сегодня во всех школах Киева отмечают 1 сентября, День знаний. Традиционно, дети поздравляют учителей с началом учебного года букетом цветом, цена на которые резко взлетела.

Об этом пишет Обозреватель.

В среднем стоимость цветов к 1 сентября подскочила на 20-30 гривен. Такая ценовая политика отпугивает потенциальных клиентов.

"В этом году цены выросли примерно так же, как это было и 8 марта – на 20-30 гривен. Люди приходят и узнав о стоимости начинают возмущаться. Или просто разворачиваются и уходят. Покупателей совсем не много", –поделилась одна из продавщиц.

Читайте такжеСтало известно, какой будет погода в Киеве 1 сентябряПо ее словам, повышение цен – вынужденная мера. Дело в том, что выросла закупочная цена цветов.

По данным издания, средняя стоимость розы примерно 70-100 гривен, а вот готовые букеты обойдутся минимум в 250-450 гривен. Правда, цветы можно купить и у бабушек. Букеты у них дешевле, но и скромнее. Например, астры обойдутся по 10 гривен за веточку, а букет от 100 до 130 гривен.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине в этом году двери школ и университетов открылись для более 400 тысяч первоклассников и 130 тысяч первокурсников.

Автор: Анастасия Горбачева