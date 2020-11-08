В Объединённой еврейской общине Украины считают, что это — проявление антисемитизма

Сотрудник медиагруппы «ПравдаТУТ Media Group» Руслан Онищенко опубликовал в социальной сети Facebook историю с призывом к смерти евреев.

Об этом УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.

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Руслан Онищенко, который работает в «ПравдаТУТ Media Group» оператором, опубликовал фотографию с подписью «Смерти ЖЫДАМ 1488». На фото он просунул голову в забор со Звездой Давида, который ограждает кладбище.

Фотография была опубликована в ночь на 8 ноября, но к утру её удалили.

В Объединённой еврейской общине Украины считают, что это — проявление антисемитизма, потому что публикация содержит в себе призывы, оправдание или содействие убийствам евреев или нанесению им вреда во имя радикальной идеологии или экстремистских религиозных взглядов.

По факту произошедшего ОЕОУ обращается с заявлением по статье 161 УК Украины в правоохранительные органы.

Также в ОЕОУ сообщили, что направят ходатайство руководству «ПравдаТУТ Media Group» о применении санкций по отношению к их сотруднику, который порочит имидж компании.

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Автор: УНИАН