В Запорожье задержали подростков, сорвавших флаг Украины

1 мая в социальной сети Инстаграм появилось видео, на котором в городе Запорожье двое парней сорвали флаг Украины с флагштока.

В Запорожье по факту надругательства над государственным флагом открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

1 мая в социальной сети Инстаграм появилось видео, на котором в городе Запорожье двое парней сорвали флаг Украины с флагштока. Полицейские внесли информацию о событии в Журнал единого учета и начали проверку.

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С помощью общественности участников происшествия нашли и задержали. Ними оказались жители Запорожья - двое юношей 2001 годов рождения и девочка 2007 года рождения.

Обоих злоумышленников доставили в отделение полиции. Несовершеннолетнюю вместе с матерью также пригласили в отделение полиции.

Правоохранители выяснили, что событие произошло 30 апреля на территории Александровского района Запорожья. Двое парней сорвали государственный флаг с флагштока, а девушка снимала правонарушения на мобильный телефон.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в городе Малин Житомирской области полиция начала проверку по факту исчезновения с флагштоков в ночь с 15 на 16 февраля трех знамен, установленных возле мемориала Героям украино-российской войны.